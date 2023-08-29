9 أفلام تترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي 2024

تواصل الدول ترشيح أفلامها للمنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي في النسخة الـ96 من حفل توزيع جوائز أوسكار، المقام في مارس 2024، وتقدّم حتى الآن 9 أفلام للمنافسة على الجائزة قبل غلق باب استقبال الترشيحات في 2 أكتوبر 2023، ووقع اختيار ألمانيا، التي حصلت على الجائزة العام الماضي، على فيلم «The Teachers' Lounge» لتمثيلها في المسابقة.

الفيلم الألماني المرشح للأوسكار، من إخراج إيلكر تشاتاك الذي شارك في كتابته مع يوهانس دنكر، وبطولة ليوني بينيش، وتدور الأحداث حول المعلمة المثالية كارلا نواك، التي تحاول حل سلسلة من السرقات في مدرستها، وفق ما نشره موقع «فارايتي».

أما كوريا الجنوبية فوقع اختيارها على فيلم «Concrete Utopia» من إخراج إم تاي هوا، وبطولة لي بيونج هون، وبارك سيو جون، وبارك بو يونج، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشخاص يحاولون النجاة بعد تعرضهم لزلزال مدمر، بينما قدّمت طاجيكستان أول فيلم للتنافس في المسابقة منذ عام 2005، ووقع اختيارها على فيلم بعنوان «Melody» من إخراج بهروز سبت رسول.

ومن الأرجنتين تقدّم فيلم «Family Album» تأليف وإخراج جييرمو روكامورا، وتدور أحداث الفيلم حول عائلة قرر فيها الأب والابن الأكبر، إنشاء فرقة موسيقية خاصة، لكن اختلافات الأجيال والأذواق الموسيقية يهدد استمرار الفرقة.

إستونيا وكندا يراهنان على الأفلام الوثائقية في أوسكار 2024

واختارت إستونيا الفيلم الوثائقي «Smoke Sauna Sisterhood» الحاصل على جائزة الإخراج في مسابقة الأفلام الوثائقية في الدورة السابقة من مهرجان صاندانس السينمائي، وهو من إخراج آنا هينتس في أول تجاربها الإخراجية، كما اختارت كندا الفيلم الوثائقي «Rojek» تأليف وإخراج وإنتاج زين أكيول.

ومن تشيلي، ترشّح فيلم «The Settlers» إخراج فيليبي جالفيز هابرلي في أول تجربة إخراجية وعرض للمرة الأولى في الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي، وحصل على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، ومن بيرو ينافس فيلم «The Erection of Toribio Bardelli» تأليف وإخراج أدريان سابا، على الجائزة، إضافة إلى سويسرا التي كانت أول دولة تبدأ الترشيحات بفيلم «Thunder».