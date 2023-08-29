قافلة علاجية لدعم المرضى الأولى بالرعاية في قرى مركز بني مزار بالمنيا

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا في تنظيم قافلة طبية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبي على 64 من المرضى غير القادرين بقرى صفط أبو جرج وشمس الدين والشيخ عطا بمركز بني مزار، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إجراء الفحوصات بالمجان

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك»، إذ تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد «بخيت» بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

تنمية القرى الفقيرة في محافظة المنيا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ جمعية الأورمان بمحافظة المنيا سبق ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل وغير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.

وأشار إلى أنّ الجمعية تقوم بتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.