قافلة طبية للكشف على غير القادرين في قرية الرياض بمحافظة دمياط

نظم مجموعة من شباب العمل التطوعي بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط مبادرة للكشف الطبي المجاني لأربعة تخصصات مختلفة بقرية الرياض وتم الكشف على 232 حالة من المرضى وغير القادرين.

أربع تخصصات طبية لأكثر من 232 حالة

وقال شريف أبو السعود منسق المبادرة، في تصريحات لـ«الوطن» أن تلك المبادرة انطلقت من قبل في قرى أخرى في مركز كفر البطيخ وتكررت بالأمس، لتعم على الأسر الاكثر احتياجا والتي تحتاج إلى تخصصات مختلفة مثل النساء والتوليد، الجراحة العامة، الباطنة والجهاز الهضمي وطب الاطفال وحديثي الولادة.

أصل فكرة المبادرة

وأضاف أن المبادرة جاءت فكرتها من مجموعة شباب تعمل في العمل التطوعي والخدمي والذي شاركوا في التنظيم والحجز والاعلان، كما شارك أيضا بعض الأطباء الذين استجابوا سريعا دون تردد عندما عرضنا عليهم للمشاركة المجانية وتم بالأمس الكشف على أكثر من 232 حالة في التخصصات الأربعة خلال اليوم والذي انطلق من عصر الامس الاحد وحتى التاسعة مساء وستكرر في تخصصات أخرى في قرى ومدن في محافظة دمياط حتى تعم الفائدة على الجميع.

دور المبادرات في المجتمع

ومن جانبها الدكتورة دعاء طه أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة أعربت عن مدى سعادتها في المشاركة في المبادرة والتي ترفع العبء عن بعض الأسر، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تبث روح التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع وأنها على استعداد للمشاركة في أماكن أخرى خلال المبادرة.