جامعة أسوان تشارك في إجراء 80 عملية جراحية ضمن قافلة طبية في تنزانيا

شاركت كلية الطب بجامعة أسوان للعام الرابع على التوالي، في قافلة طبية إلى دولة تنزانيا، وذلك ضمن المساهمة في القوافل الطبية الدولية التي تُرسَل إلى قارة إفريقيا.

يأتي ذلك في إطار الدور الإقليمي والاستراتيجي للجامعة في تعزيز الرعاية الصحية وتطوير القطاع الطبي في القارة الإفريقية.

وتضمَّنت قافلة جامعة أسوان الطبية المجانية إلى تنزانيا عدداً من الجراحات الدقيقة في تخصص المسالك البولية، وبخاصة التشوهات الخلقية للأطفال في تنزانيا.

شارك في هذه القافلة الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب وأستاذ جراحات المسالك والمناظير، بالإضافة إلى فريق طبي معاون من المتطوعين من مختلف الجامعات المصرية.

المبادرة جاءت بدعوة من وزارة الصحة بتنزانيا

صرح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب في جامعة أسوان، في بيان، بأن مشاركة كلية الطب في جامعة أسوان في القافلة الطبية الرابعة إلى تنزانيا جاءت استجابة للدعوة الموجهة من وزارة الصحة التنزانية في مدينة زنجبار.

إجراء 80 عملية جراحية دقيقة

وأضاف الدكتور الدهشوري أنه جرى تنظيم مخيم جراحي للمرة الرابعة على التوالي في جزيرة بمبا بتنزانيا، إذ تم إجراء فحوصات طبية لمرضى التشوهات المختلفة وإجراء 80 عملية جراحية في مجال المسالك المختلفة خلال 6 أيام في تنزانيا، بالإضافة إلى توفير الأدوية مجانًا للمرضى.

قوافل جامعة أسوان

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن هذا الإسهام يأتي في إطار دور جامعة أسوان الإقليمي والدولي تجاه المجتمع الخارجي في القارة الإفريقية.

وسبق لجامعة أسوان أن قامت بإرسال قوافل طبية إلى عدة دول إفريقية، بما في ذلك قافلة طبية لجيبوتي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في مارس 2019، وقافلة أخرى إلى تنزانيا في يوليو 2021، وقافلة ثالثة أيضًا إلى تنزانيا في مارس 2023.