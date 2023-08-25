الكشف على 1130 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

7 تخصصات طبية في القافلة

وأضاف «الداودي»، في بيان، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1130 مواطنا في 7 تخصصات طبية، بواقع 454 حالة طب أطفال، و236 حالة أمراض باطنية، و207 حالات طب وجراحة العيون، و93 طب وجراحة الفم والأسنان، و79 حالة جراحة عامة، و35 حالة أمراض نساء وتوليد، و26 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 77 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.‏

ندوات توعية بخطورة الزيادة السكانية

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية والوقاية من الأمراض المختلفة حضرهما 67 مواطنا.