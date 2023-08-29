«الطيران» تكثف استعدادها لاستضافة مؤتمر «المجلس الدولي للمطارات بأفريقيا»

استقبلت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، في إطار التجهيز لاستضافة «مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا»، الذي يقام بالقاهرة تحت رعاية وزارة الطيران المدني خلال الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن تلك الزيارة التي تستمر لـ3 أيام تهدف إلى مناقشة الرؤى والاقتراحات الخاصة بتنظيم المؤتمر الذي يعد أكبر حدث بمجال الطيران المدني في قارة إفريقيا.

ولفتت إلى أن الزيارة بدأت بجولة في مطار القاهرة للتعرف على الإمكانيات المتاحة في المطار وأحدث التطورات والتوسعات التي تمت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الأسواق الحرة ومتحف مطار القاهرة وقاعات المحاضرات بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة أيضا الأماكن المستضيفة للأنشطة على هامش المؤتمر وكذلك زيارة لمطار سفنكس.

مطار القاهرة أحد أهم المطارات على مستوى قارة إفريقيا

من جانبه، أشاد علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، بالتطورات التي تمت في مطار القاهرة- أحد أهم المطارات على مستوى قارة إفريقيا، موضحا أن اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المؤتمر جاء لما تتمتع به من تاريخ ثري وتطور سريع في البنية التحتية مما يجعلها نموذجًا يجمع بين العراقة والحداثة مما سيضفي طابعًا مميزًا على الاجتماعات بالإضافة إلى دور مصر الريادي والتاريخي في إنشاء وتطوير منظومة المطارات والنقل الجوي الإفريقية والذي انعكس هذا العام بتصدر المطارات المصرية لعدد الركاب على مستوي قارة إفريقيا.

مصر توفر كافة الإمكانيات ليظهر المؤتمر بالشكل المشرف

بدوره، وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتوفير كافة الإمكانيات حتى يظهر المؤتمر بالشكل المشرف الذي يليق بمصر ومكانتها، مضيفا أن وزارة الطيران تولي مثل تلك الأحداث أهمية كبري خاصة وأنها تناقش سبل تعزيز نمو المطارات، من خلال تنظيم العائدات من خارج مجال الطيران وتعدد مصادر الإيرادات وتطوير البنية التحتية للمطارات الإفريقية وتدريب العنصر البشري المؤهل للتعامل مع الركاب وفرص جذب الاستثمارات في هذا القطاع.