في ذكرى وفاته الـ22.. لماذا تحتفظ أسرة مخلص البحيري بسيارته؟

قبل 22 عامًا، وخلال اصطحابه أسرته إلى الإسكندرية، اختلت عجلة القيادة فجأة، ليفشل في السيطرة عليها، قبل أنّ تسقط في إحدى الترع، لتلقي الأسرة مصرعها، ليعيش الوسط الفني صدمة شديدة، لرحيل الفنان مخلص البحيري، في حادث مأساوي هو وأسرته، في مثل هذا اليوم 29 أغسطس لعام 2001.

مدحت البحيري، شقيق الفنان الراحل مخلص البحيري، كشف لـ«الوطن»، أنّ الأسرة لازالت تحتفظ بسيارة شقيقه حتى الآن، في مسقط رأسه، بإحدى المناطق في محافظة الجيزة، وذلك بعد انتشالها عقب وقوع الحادث، ولم يتم التفريط فيها منذ ذلك الحين.

وقال شقيق مخلص البحيري: «بعد ما طلعنا العربية، رجعنا بيها على البيت، واحتفظنا بيها في مكان خاص، بالقرب من المنزل، لتكون ذكرى من شقيقي»، مؤكدًا أنّ العائلة لن تُفرط في تلك السيارة قط.

يذكر أن مخلص مصطفى البحيري، قد تخرج في كلية الطب البيطري وعمل في وزارة الزراعة ثم التحق في معهد الفنون المسرحية حتى يدرس الفن وتخرج عام 1973 واتجه الى المسرح والتليفزيون من المسلسلات التي عمل بها: «لن أعيش في جلباب أبى»، و«وما زال النيل يجري»، وعمل في الفيلم التليفزيوني «حكايات الغريب»، ومن المسرحيات التي عمل فيها: «أهلا يا بكوات» «الساحرة»، و«غراميات عطوة أبو عطوة».