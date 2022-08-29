21 عاما على رحيل مخلص البحيري.. لقي مصرعه مع زوجته وأبنائه في حادث سيارة

منذ نحو21 عامًا وفي مثل هذا اليوم 29 أغسطس 2001، أصيب الوسط الفني بصدمة كبيرة، على إثر الحادث الذي تعرض له الفنان مخلص البحيري، والذى أودى بحياته ومصرع زوجته ونجله وابنته، جراء انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها واختلال عجلة القيادة في يد البحيري، التي لم يستطع السيطرة عليها ما تسبب في سقوطها داخل ترعة مياه.

وفي الذكرى الـ21 على وفاة مخلص البحيري، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عنه في ذكرى رحيله:

12 معلومة عن مخلص البحيري في ذكرى وفاته

- من مواليد 15 سبتمبر عام 1945.

- تخرج من كلية الطب البيطري.

- التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1973.

- عمل في بدايته طبيبًا بيطريًا.

- رفض والده التحاقه بمجال التمثيل.

- من المواقف الصعبة التي تعرض لها خلال فترة عمله في مجزر البدرشين، قام بحرق جاموسة مصابة بالسل من خلال مادة كيميائية، بعد أن قام صاحبها بإحضارها إليه لعلاجها.

- خاف والده عليه من غضب الأهالي، وطلب منه نقل مكان عمله.

- ذهب إلى العمل في إدارة الطب البيطري بالجيزة.

قدم ما يزيد عن 130 عملا فنيا

- قدم أكثر من عن 130 عمل فني.

- من أبرز الأفلام السينمائية التي شارك بها «دسوقي أفندي في المصيف، ناصر 56، كوكب الشرق، حائط البطولات، رومانتيكا، 100 فل، قليل من الحب كثير من العنف، تفاحة، ست الستات، أرض الخوف، أيام السادات، الساحر».

- من أشهر الأدوار التي لعبها على شاشة التليفزيون، شخصية سيد كشري في أحداث مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مع الفنان نور الشريف، عبلة كامل، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد توفيق.

- ومن الأعمال الدرامية التي شارك بها «التوأم، عمر بن عبدالعزيز، الشارع الجديد، رد قلبي، يار جال العالم اتحدوا، أوبرا عايدة، زيزينيا، عصفور النار، ضمير أبلة حكمت، أخو البنات».