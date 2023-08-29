رئيس «دفاع النواب»: مصر تمتلك رؤية لحل الأزمة في السودان

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك رؤية لحل الأزمة الجارية في دولة السودان، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، بل حول «الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية» بشكل عام ولتجنب وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار؛ حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

استقرار السودان أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري

وأشار «العوضي»، إلى أن استقرار السودان والمحيط الأفريقي لمصر يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، حيث بذلت الدول المصرية الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة، إذ كانت ولاتزال تساند الدولة السودانية، على نحو ما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.

وشدد على أن مصر لم تتخل عن أشقائها، بل فتحت أبوابها للشعب السوداني الذي عانى من الأحداث الجارية في بلاده، وما خلفه من مشاهد دمار وترويع حتى إنهاء الأزمة إلى جانب تقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية والتي شملت الآتي: استقبال جميع العالقين وإنهاء جميع الإجراءات المالية بأيسر السبل.