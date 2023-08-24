«بنها الأهلية» تعلن موعد امتحان تحديد المستوى للعائدين من السودان وروسيا

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، عقد امتحان تحديد مستوى للطلاب العائدين من جامعات دولتي السودان وروسيا، يوم الأحد المقبل.

موعد امتحان تحديد المستوى ببنها الأهلية في العبور

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، لـ«الوطن»، إنه تقرر عقد امتحان تحديد المستوى للطلاب العائدين من جامعات السودان وروسيا، عند الساعة 10 صباح يوم الأحد المقبل، على أن يسدد الطالب 1000 جنيه رسوم دخول الامتحان.

أماكن امتحان تحديد المستوى بجامعة بنها الأهلية

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية، أنه سيعقد امتحان كلية الطب البشري بكلية الطب جامعة القاهرة، وامتحان كلية الهندسة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على الأسماء التي يحق لها دخول الامتحان من خلال الموقع الرسمي للجامعة عبر الرابط من هنا.

أوضح رئيس الجامعة أنه يجري استقبال طلاب كليات الهندسة، والاقتصاد، وعلوم الحاسب المرسل لهم بريد إلكتروني، أو جرى التواصل معهم تليفونيا فقط من خلال بوابة 8، وعلى كل طالب إظهار «الإيميل» المرسل إليه قبل عبور البوابة، على أن يجري استكمال باقي الكليات تباعا.