تطورات الحالة الصحية لـ سلمى صباحي بعد خضوعها لجراحة في المخ

حرصت الإعلامية سلمى صباحي، على طمأنة جمهورها، بشأن تطورات حالتها الصحية، بعدما خضعت لجراحة دقيقة في المخ، قبل يومين، مؤكدة أن الحالة تشهد تحسنًا كبيرًا.

وكتبت سلمى صباحي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «الحمد لله.. تمت العملية بسلام، وراجعة بيتي دلوقتي، وفترة من النقاهة تحت الملاحظة الطبية، وإن شاء الله ربنا يتم الشفاء على خير.. غمرتوني بحُبكم.. بشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة».

وكانت سلمى صباحي، قد نشرت لها صورة قبل يومين، عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، وقالت: «دعواتكم يا طيبين أنا داخلة الصبح أعمل عمليه في المُخ، وبمشيئة الله تكون بسيطة بس عايزاكم تدعولي إني ارجعلكم بالسلامة.. بحبكم»، لتنهال عليها تعليقات متابعيها لها بالشفاء العاجل.