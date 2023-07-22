عادل حمودة: ثروت عكاشة ساهم في إنقاذ آثار النوبة.. وربط التنمية الاقتصادية بالثقافة

قال الإعلامي عادل حمودة، إن ثروت عكاشة وزير الثقافة ورئيس وزراء مصر سابقا، لعب دورا مؤثرا في الثقافة المصرية لم يتجاوزه غيره، حتى ساهم في إنقاذ آثار النوبة وهو عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، ووضع لأول مرة ما يسمى بالسياسة الثقافية لترتبط بالخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية وبالتطور العلمي والتكنولوجي للمجتمع.

حمودة: المثقفون أدرى بشؤونهم

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المثقفين هم أدرى بشؤونهم حيث دعا عكاشة إلى مؤتمر عام للكتاب والفنانين، فقد عقد المؤتمر في دار الأوبرا لمدة أسبوع في مارس عام 1959.

وتابع: «شارك في المؤتمر رموز مصر التي لا تنسى، أم كلثوم، طه حسين، فكرى أباظة، يوسف وهبي، الدكتور أحمد بدوي، الموسيقار أبوبكر خيرت، الدكتور لويس عوض، حتى أجمع المفكرون على أن الفنان الحقيقي هو الفنان الحر، وأجمعوا أيضا على أن الفجوة بين المثقف وغير المثقف يجب ان تضيق بالرعاية ورفع مستوي التذوق».

أعمال شديدة الجرأة

وأكد أنه ليست المشكلة في عجز الشعب عن تذوق الفن الرفيع وإنما المشكلة في عجز الفن الرفيع عن مس القيم الشعبية والتعبير عنها، وبحسب الدكتور لويس عوض تركت وزارة الثقافة أكثر الزهور تتفتح، ووجد جميع المبدعين لهم مكانا بعد المصالحة بين الثورة والمثقفين، حتى نشرت أعمال شديدة الجرأة.