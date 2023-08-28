10 خطوات لمواجهة فقدان الشهية لمريض آلزهايمر.. تناول الطعام في طبق أبيض سادة

أكد تقرير حول مرض آلزهايمر وفقدان الذاكرة أن كثيرا من مرضى آلزهايمر يعانون من مشكلات خاصة بالأكل والتغذية، إما بسبب طقم أسنان غير سليم أو مشكلة في البلع، وقد يكون هناك حالة من فقدان الشهية.

وأشار تقرير نشرته محافظة القاهرة، في إطار التوعية الصحية، إلى أنه نتيجة للتغيرات التي تطرأ في المخ لدى مريض آلزهايمر فإن المراكز التي تتحكم في الشهية تتأثر ويبدأ المريض بالمرور بعدة نقاط:

أعراض مرض آلزهايمر

- لا يعرف الجوع أو العطش وينسى الأكل.

- يكره طعم ورائحة بعض الأكلات.

- لا يلاحظ أن الطعام ساخن ويأكل فيحرق لسانه وفمه.

- في الحالات المتأخرة يأكل أشياء غريبة مثل الصابون السائل أو أوراق النباتات.

- لا بد من مراقبة المريض جيداً، ويكون معه مرافق فلا يضع أمامه أكل ساخن أو أشياء ضارة.

خطوات مواجهة فقدان الشهية ورفض الأكل لمريض آلزهايمر

- يجب أن يكون الأكل في أوقات منتظمة.

- تقدم كميات محدودة من الطعام وتكون مفيدة ومختلفة.

- وضع نوع واحد من الأكل في الطبق في كل مرة.

- يكون الطبق أبيض سادة حتى لا ينشغل المريض بالألوان أو الرسومات في الطبق.

- الأكل على هيئة أصابع أو أشياء صغيرة يمسكها أو ساندوتشات.

- تقديم عدة وجبات خفيفة وصغيرة على مدار اليوم أو نقدم وجبات إضافية بين الوجبات الرئيسية.

- يجب إزالة كل ما قد يلهو عن الطعام مثل تليفزيون – راديو – ويكون الجو هادئا أثناء الأكل.

- نأكل مع المريض لنشجعه على الأكل ونساعد على زيادة شهيته.

- لا يقدم الطعام أو الشراب ساخنًا.

- يجب مراعاة الحالة الصحية للمريض إذا كان مريض سكر لا نضع كثيرا من السكر في الأكل وإذا كان مريض ضغط لا نسرف في استخدام الملح.

نوعيات الأطعمة المطلوبة لمريض آلزهايمر

- الطعام يجب أن يكون غنيا ببعض العناصر مثل حمض الفوليك، فيتامين هـ، فيتامين جـ، فيتامين ب6 وب12 ومعدن السيلينيوم.

- فيتامين جـ موجود في الموالح مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي، الجوافة، الموز، الفراولة، التفاح، والخضراوات مثل الجزر، الطماطم، البازلاء، الفلفل الأخضر، أما الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ، الجرجير، المقدونس، الملفوف.

- فيتامين هـ موجود في: الزيوت النباتية مثل زيت الذرة، الفول السوداني، المانجو، الكيوى، السبانخ.

- حمض الفوليك موجود في: الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ – الخس، أما البقول مثل اللوبيا، الفول، البازلاء، الخبز الأسمر، القمح، البرتقال، الكانتلوب، الموز، البيض، الكبدة، الفول السوداني.

- فيتامين ب 6 موجود في: اللحوم مثل الدجاج واللحم البقري، الأسماك مثل السلمون والتونة المعلبة، السبانخ، البطاطس، الموز، القمح.

- فيتامين ب 12 موجود في: اللبن والزبادى، البيض، الدجاج، اللحمة، الكبدة، الأسماك مثل السلمون والتونة المعلبة، القمح.

- السيلينوم موجود في : الجبن الشيدر، الجبن القريش، البيض، اللحمة والكبدة، التونة المعلبة فى الزيت، الخبز الأسمر، المكرونة