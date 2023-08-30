يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح الفيلم الكوميدي الجديد «كارت شحن» والذي يجمع الثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، حيث إنه من المُقرر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة، بينما موعد طرحه النهائي لم يُعلن بعد.

وترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لفيلم «كارت شحن» قبل طرحه في السينمات، وهي كالتالي:

- يُشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد ومحمد ثروت، كل من هالة فاخر، وإسماعيل فرغلي، وعمرو رمزي، وسامي مغاوري، وصبري عبد المنعم، ومنى جمال، وكذلك أحمد شيبة.

- تحل فرح الزاهد، ضيفة على الأحداث، حيث تُشارك في مشاهد معدودة للغاية.

- الفيلم من تأليف وإنتاج محمود صابر، وإخراج شادي على.

- تدور أحداث الفيلم، هو «شريف» موظف متوسط الحال، له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليًا من خلال التطبيقات الرقمية وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.

11 فيلمًا في دور العرض.. أحدثها «أولاد حريم كريم»

يذكر أنّ دور العرض تستقبل فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة الفنان مصطفى قمر، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ليُشارك في موسم صيف 2023، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

ويُعرض في السينمات حاليًا، 10 أفلام متنوعة، وهي: «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، و«وش في وش» بطولة الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح، و«مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، و«ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، و«خمس جولات»، و«بيت الروبي»، و«مستر إكس»، و«البعبع» و«تاج»، و«البطة الصفرا».