رئيس «مشروعات النواب»: تعميق الصناعة الوطنية أحد أهداف الجمهورية الجديدة

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوفير المناخ الداعم للصناعات والمشروعات بكامل أنواعها بهدف تعميق الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار رئيس اللجنة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ملف المشروعات الصناعية واجه العديد من التحديات طوال الفترة الماضية مما أدى إلى عزوف كثير من المستثمرين عن استكمال مشروعاتهم لدرجة أن بعض المشروعات تحولت إلى كيانات مهجورة.

تعميق الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار الخارجي

وقال «مرعي»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وكلها مهمة ويأتي في مقدمتها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، لافتا إلى أنه يجوز مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، شريطة أن تحقق مستهدفات بهدف الاستثمار الخارجي.

بدعم كامل للمشروعات الصناعية الخاصة بالمرأة

وشدد على أن اللجنة طالبت بدعم كامل للمشروعات الصناعية الخاصة بالمرأة لتمويلها لرائدات أعمال في ضوء توجيهات القيادة السياسية، قائلًا: طالبنا بتحديد الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة بالمجمعات الصناعية لتكون 10% كل 3 سنوات بدل من زيادتها كل سنة، و دراسة إمكانية توفير فرص استثمارية للصناعات التكميلية التي تقوم بإحلال الواردات.

وأوضح أن اللجنة طالبت بضرورة تقديم قروض للمشروعات الصناعية التي تعمل على الحد من الواردات بسعر فائدة بنحو 5%، على أن يتم دعم فرق أسعار الفوائد من السعر المشار إليه والسعر السائد في الجهاز من خلال الحافز النقدي المقرر بالمادة 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يجيز للجهاز إعداد برامج حوافز نقدية بهدف رفع القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.