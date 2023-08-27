رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

4 توجيهات من الرئيس السيسي لمنح المشروعات الصناعية حزمة حوافز جديدة

كتب:

محمد عزالدين
08:59 م | الأحد 27 أغسطس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

وجاءت التوجيهات كالتالي:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

اقرأ المزيد:

رئيس حزب «مصر أكتوبر»: ندعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.. «فيديو»

رئيس حزب الغد: ندعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنشيط السياحة

تفاصيل تصريحات الرئيس السيسي للإعلاميين في توشكى: اطمئنوا على مصر

الرئيس السيسي: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفواكه

 بعد موافقة الرئيس السيسي.. أسباب إلغاء قوانين إنشاء عدد من البنوك
بقلم محمد عزالدين