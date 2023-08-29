محطات فنية في حياة الناقدة رنا أبو العلا.. لقيت مصرعها في حادث سير

رحلت عن عالمنا الناقدة رنا أبو العلا، عضو هيئة تحرير نشرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته لهذا العام، إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام، نقلت على إثرها إلى المستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك وتفارق الحياة عن عمر ناهز 29 عامًا.

وفاة الناقدة رنا أبو العلا

تفاعل مع خبر وفاة رنا أبو العلا عدد كبير من الفنانين والنقاد، ومخرجي المسرح، نظراً لعلاقتها الطيبة معهم، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المحطات في حياتها الفنية:

محطات في حياة الناقدة رنا أبو العلا

الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا، كانت تمثل وجه مشرق للحركة النقدية المسرحية، وهي من مواليد 8 أكتوبر 1994، وتخرجت من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالي للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020.

كانت طالبة في تمهيدي الماجستير من معهد، وعملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة ومنها جريدة «مسرحنا» والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعملت سكرتير تحرير مجلة «نقد X نقد» النقدية المسرحية المتخصصة.

نُشر لها عشرات المقالات والمقاربات النقدية في الفنون البصرية، وشاركت بعشرات المقالات النقدية في نشرات المهرجانات المسرحية لعدة سنوات، منها: «نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي».