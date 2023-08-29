عاجل.. أول تحرك من إدارة ليفربول لحل أزمة رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

وصلت أزمة رحيل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى اتحاد جدة السعودي، لقمة ذروتها، بعدما رضخت إدارة الريدز للضغوط المادية من الجانب السعودي وبدأت في العمل لحل أزمة رحيل الفرعون إلى الدوري السعودي.

تحرك جديد من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

وبحسب ما أكدت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، فإن أول تحرك من إدارة ليفربول لحل أزمة رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة، يتمثل في التعاقد مع بديله من الدوري الإسباني، تحديدا من فريق أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الشبكة العالمية، أن ليفربول يستهدف التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، صاحب الـ23 عاما، كبديل لمحمد صلاح، الذي يتمسك بالرحيل عن قلعة «آنفيلد»، متجها نحو اتحاد جدة في الميركاتو الحالي.

ويسعى اتحاد جدة للحصول على صفقة محمد صلاح بشتى الطرق، في الوقت الحالي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل بجدة، خاصة أن إدارة النادي السعودي ترى في صفقة الفرعون قوة وصلابة تدعم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

عقد محمد صلاح مستمر حتى 2025

يذكر أن محمد صلاح كان قد جدد عقده مع ليفربول حتى عام 2025، ويتمسك النادي الإنجليزي باستمراره مع الفريق، غير أن الأول ليس لديه مانع في الانتقال إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.