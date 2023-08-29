ليفربول يجهز قائمة بدلاء محمد صلاح حال انتقاله لاتحاد جدة.. تعرف عليها؟

أنظار العالم تتجه إلى محمد صلاح وليفربول قبيل أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء موسم الانتقالات الصيفية، 6 أيام فقط جعلت صفقة محمد صلاح مسألة حياة أو موت بالنسبة للاتحاد السعودي، لإتمام صفقة الانتقال الأضخم بتاريخ الكرة العالمية.

موقف الاتحاد السعودي لضم صلاح

فما بين موقف الاتحاد السعودي الثابت في سعيه للتوصل إلى إتمام الصفقة، وموقف ليفربول الإنجليزي الصارم المعارض لانتقال صلاح، يلوح الهلال السعودي بأنه خيار بديل للتحرك لضم صلاح بالعام المقبل، وفقًا للمذيع الرياضي الأمريكي جاي جاكوبس.

وأشار جاكوبس إلى حفاظ ليفربول على موقفه الحازم بالإبقاء على النجم المصري، مؤكدًا أن محمد صلاح غير متاح للانتقال، وعلى الرغم من ذلك، يظل الاتحاد حازمًا، ومستعدًا لتقديم عرض رسمي ضخم.

محاولة لانضمام صلاح للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023

وأشارت صحيفة سبورتس مانور الهندية، إلى أن هناك حزمة كبيرة تقدر بنحو 162 مليون دولار، بهدف تسريع وصول صلاح إلى المملكة العربية السعودية هذا العام، وتسعى هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تسهيل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي من المقرر أن تقام في مدينة جدة السعودية.

وعلى الرغم من تأكيد وكيل صلاح رامي عباس على التزام أبو مكة بعقده مع ليفربول قائلًا: لو فكرنا في الرحيل عن ليفربول هذا العام، لما جددنا العقد في الصيف الماضي، غير أن تقارير أولية كشفت عن موافقة مو صلاح للانضمام لصفوف الاتحاد.

وفي حال وافق ليفربول على عرض الاتحاد، ستتوج هذه الصفقة بكونها الأكثر أهمية من الناحية المالية في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد تسريبات تؤكد على أن الاتحاد ينظم حزمة عقود غير مسبوقة، والتي يمكن أن تجعل صلاح اللاعب الأعلى ربحًا في دوري المحترفين السعودي، متفوقًا حتى على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بحسب الصحيفة الهندية.

مسيرة كروية حافلة لـ مو صلاح

منذ انضمامه للنادي الإنجليزي عام 2017، فتمكن أبو مكة من خلق إرث غزير بما يقرب من 187 هدفًا و80 تمريرة حاسمة في 307 مباريات، وحتى هذه اللحظة لازال صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول حتى عام 2025، بعد تجديد عقده العام الماضي.

ومع تزايد الترقب المحيط برحيل محمد صلاح المحتمل، أصبح نهج ليفربول الدقيق في تأمين بديل مناسب واضح بشكل متزايد، فعلى الرغم من تمسك ليفربول بمو صلاح يبدو أن النادي الإنجليزي بدأ بوضع قائمة بدائل للنجم المصري حال قدم الاتحاد عرض مغرٍ لا يمكن رفضه وجاء بمقدمة القائمة جارود بوين.

إذ كشف موقع Footballtransfers.com، عن اهتمام ليفربول بجارود بوين كمرشح لملء الفراغ الذي سيتركه صلاح بالفريق الإنجليزي، فأداء بوين الرائع مع وست هام هذا الموسم، بعد تسجيله هدفين وتمريرة حاسمة في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ولعبه كجناح أيمن لفت انتباه الدرب الألماني يورغن كلوب.

موسم كبير قام به جارود بوين

حيث سجل 42 هدفًا وقدم 32 تمريرة حاسمة مع وست هام خلال مشاركته بـ 161 مباراة، إضافة إلى تسجيله 13 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، يليه 18 هدفًا في موسم 2021/22، ويمتد عقد بوين مع وست هام حتى عام 2025، مما يشير إلى التزامه المستمر تجاه النادي.

قائمة بدلاء محمد صلاح

بعض التقارير بصحيفة ميرور أشارت إلى أن ليفربول وضع نصب عينيه ضم ليروي ساني من بايرن ميونخ وفيديريكو كييزا من يوفنتوس، وتشير هذه البدائل إلى استراتيجية ليفربول الاستباقية لمعالجة الخسارة المحتملة لجناحهم المميز محمد صلاح، وفقًا لصحيفة سبورتس مانور الهندية.

مع اقتراب فترة الانتقالات من نهايتها، يكشف سعي ليفربول لإتخاذ خطوات إستباقية لتوفير بديل لصلاح بالنادي الإنجليزي عن نية النادي الحازمة في البقاء مستعدًا، مما يضمن انتقالًا سلسًا في حالة انفصالهم عن صلاح.