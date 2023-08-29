رئيس مجلس السيادة السوداني يلقي كلمة بعد قليل كتب: نرمين عفيفي 02:53 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023 رئيس مجلس السيادة السوداني يلقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان كلمة بعد قليل، وذلك حسبما نقلت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قيادي بـ«مستقبل وطن»: زيارة البرهان إلى مصر تكشف حجم الدعم المقدم للسودان «مصر أكتوبر»: زيارة البرهان تعكس حرص مصر على إنهاء أزمة السودان عضو بـ«الشيوخ»: زيارة البرهان تؤكد حرص مصر على مساندة الشعب السوداني أمين تحالف الأحزاب المصرية: زيارة البرهان دليل على ثقل مصر الحقيقي في المنطقة العربية البرهان بقلم نرمين عفيفي