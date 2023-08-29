«مصر أكتوبر»: زيارة البرهان تعكس حرص مصر على إنهاء أزمة السودان

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أهيمة الزيارة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، موضحة أن الزيارة تكشف حجم دعم الدولة المصرية للسودان الشقيق، والحرص على عودة الاستقرار به وإنهاء الأزمة السودانية من أجل الشعب الشقيق.

دعم مصر للسودان يظهر في خطابات الرئيس

وأضافت في بيان لها، أن دعم مصر للسودان يظهر من خلال خطابات وتصريحات الرئيس السيسي في كل الدول، حيث يؤكد دائما على ضرورة أن يعود الاستقرار للسودان من أجل شعبه وإنهاء المعاناة التي يعشيها الشعب الشقيق، ويؤكد أن ذلك يتحقق من خلال إيجاد حلول سياسية سليمة تنهي الأزمة السودانية وتحافظ على البلاد من المعاناة.

جهود مصر في إنهاء الأزمة السودانية

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل إنهاء الأزمة السودانية، وعودة الاستقرار داخل الأراضي السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، مشددة على ضرورة أن تجتمع كل الأطراف والقوى السياسية على مائدة واحدة للحوار وتغليب المصالح العليا للبلاد لإنهاء الأزمة السودانية وحقن دماء الشعب الشقيق.

وأوضحت أن العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان تجعل القاهرة حريصة على اتخاذ الإجراءات التي تحقق الاستقرار داخل الدولة السودانية، مشيرة إلى أن دعم مصر الدائم للسودان دليل قاطع على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في المنطقة ودورها التاريخي أيضا لعودة الأمن والاستقرار بالسودان.