عضو بـ«الشيوخ»: زيارة البرهان تؤكد حرص مصر على مساندة الشعب السوداني

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان إلى مصر، ولقائه الرئيس السيسي، موضحا أنها تأتي في توقيت مهم وحساس للغاية، وتكشف حجم الدعم الذي تقدمه القاهرة للسودان ومؤازرته في أزمتها.

حرص مصر على عودة الاستقرار للخرطوم

وأضاف أن الزيارة تؤكد حرص مصر على عودة الاستقرار للخرطوم، ومساندة الشعب السوداني من أجل إنهاء الأزمة التي يعشيها منذ شهور.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى السياسة المصرية الراسخة فيما يتعلق بالسودان، وتأكيد الرئيس السيسي ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية، تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب السوداني وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية السودانية بجانب منع أي تدخل أجنبي في السودان.

طرح مبادرات وحلول تنهي الصراع الدائر منذ شهور

وتابع أن مصر ومنذ اليوم الأول للحرب وقفت بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين، وقدمت مختلف ألوان الرعاية والدعم لهم، بالإضافة إلى رعاية قمة دول جوار السودان لبحث سبل دعم السودان، وطرح مبادرات وحلول تنهي الصراع الدائر منذ شهور.

وأشار إلى أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر مرحلة فارقة في الأزمة، وبحث مكثف لآليات الحل وعودة الهدوء للسودان، وإنهاء الحرب والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني