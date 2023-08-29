أمين تحالف الأحزاب المصرية: زيارة البرهان دليل على ثقل مصر الحقيقي في المنطقة العربية

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة البرهان دليل على ثقل مصر الحقيقي ودورها في المنطقة العربية، وتأكيد أن السودان تعلم جيدا أن مصر يهمها استقرارها، وأن السيسي يحافظ على العلاقات الخارجية مع الدول، ويدعم الشرعية دائما في كل الأحداث.

مصرستكون داعمة للسودانيين،

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن زيارة البرهان لمصر تؤكد أنه يعلم جيدا أن حل مشكلة السودان مع مصر، وأنها ستكون داعمة للسودانيين، بالإضافة إلى أن القيادة السياسية ستسعى جاهدة لتقديم المساعدات لحل الأزمة واستعادة الاستقرار في السودان مرة أخرى، مضيفا أن هذا يدل على مكانة الرئيس السيسي بين الدول الشقيقة، وله ثقله المستوى الدولي، والمحلي والعالمي.

حل الأزمة السودانية

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن حل الأزمة السودانية ينعكس على مصر بالإيجاب، إذ تجمعها بالسودان علاقات طويلة جدا، مضيفا: «أتوقع أنه في القريب العاجل ستحل مشكلة السودان».