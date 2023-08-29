البرهان: شعب السودان نُهبت أمواله وممتلكاته وحرماته

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إنَّ الشعب السوداني يواجه ممارسات وجرائم طالت كل الشعب الذي نهبت أمواله وممتلكاته وحرماته واغتصبت بناته، وممارسات أدمت قلوب العالم.

البرهان: أطلعنا القيادة السياسية المصرية على تطورات الموقف والتفكير بشأن الجالية السودانية

وأضاف البرهان، في كلمة ألقاها خلال زياته لمصر من مدينة العلمين الجديدة، أنَّ هذه الزيارة لشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية والشعب المصري، فهم جيران وأصدقاء، فهناك مسؤولية مشتركة تجاه الشعبين المصري والسوداني، وقصدنا اطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف والتفكير بشأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت لمصر.