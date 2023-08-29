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البرهان يشكر مصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية

كتب:

نرمين عفيفي
02:52 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
لقاء البرهان بالرئيس عبدالفتاح السيسي

لقاء البرهان بالرئيس عبدالفتاح السيسي

صرح رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بأنَّه حرص على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان، مؤكّدًا أنَّ القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان.

أطمئن كل أصدقاء السودان بأننا نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم

وتوجه البرهان، بالشكر والتقدير لمصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لهم، مضيفًا «أطمئن كل أصدقاء السودان بأننا نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم»، وذلك فقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء

وأضاف البرهان: «نواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة، متابعًا «نسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء».

 

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بقلم نرمين عفيفي