«السخان» ثالث أغنية تجمع عبدالباسط حمودة وعمر كمال.. اعرف التفاصيل

حققت أغنية السخان التي تجمع بين عبدالباسط حمودة وعمر كمال، 110 آلاف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها مساء أمس الثلاثاء، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهي الأغنية التي كان روّج لها الثنائي مع بداية شهر يوليو الجاري، وتشويق الجمهور لها باعتبارها أغنية الصيف والسهر والقعدة الرايقة.

لقاء عبدالباسط حمودة وعمر كمال

أغنية السخان للثنائي عبدالباسط حمودة وعمر كمال، يتعاونان من خلالها لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر، وهي من ألحان محمد يحيى، توزيع وماستر محمد عبدالمنعم، والفيديو كليب من إخراج ميدو عماد.

كلمات أغنية السخان غناء عبدالباسط حمودة وعمر كمال

وتقول كلمات أغنية السخان للفنان عبدالباسط حمودة وعمر كمال:

هنسخّن السخان ونكيّف التكييف

وناكل نص لقمة عشان ننام خفيف

هنسلك المتسلك ونبلك المتبلك

ونتلج المتلج

وخد حنان في رغيف

هنروح المروحة

ونطوح المطوحة ونمرجح المرجحة

ونبلف البلوبيف

التعاون الغنائي الثالث لعبدالباسط حمودة وعمر كمال

وتعد أغنية السخان هي ثالث تعاون يجمع بين عبدالباسط حمودة وعمر كمال، حيث سبق وقدما أغنية ضيعنا في العام الماضي وحققت 54 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وأغنية حلوين أوي والتي حققت 4 ملايين مشاهدة.