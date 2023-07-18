«السخان» ديو غنائي يجمع عمر كمال وعبد الباسط حمودة

بعد النجاح الذي قدماه سويا من قبل يستعد الثنائي عبد الباسط حمودة وعمر كمال لطرح ديو غنائي جديد يجمعهما سويا والذي يحمل اسم السخان وبالفعل تم الإعلان عن كل تفاصيله.

عمر كمال وعبد الباسط حمودة في ديو غنائي جديد

وشارك الفنان عمر كمال بوستر الديو الغنائي الذي يجمعه بالفنان عبدالباسط حمودة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وأعلن من خلاله عن الموعد المحدد الذي ستطرح فيه الأغنية حيث قال «انتظروا الغنوة الجديدة يوم الثلاثاء 25 يوليو أغنية الصيف والسهر والقعدة الرايقة».

يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة وعمر كمال كانا قد سبق وتعاونا سويا من قبل فى أكثر من أغنية، كان آخرها أغنية بعنوان حلوين أوي أوي وهي من كلمات وألحان عمرو قطب وتوزيع اسلام شيبسي وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاحا كبيرا.

وتعاونا أيضا فى أغنية أخرى بعنوان ضيعنا وهى من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري وألحان عمرو قطب وإسلام المصري وتوزيع إسلام شيبسي.