9 معلومات لا تعرفها عن مايكل جاكسون في ذكرى ميلاده الـ65

تحل اليوم الذكرى الـ65 لميلاد ملك البوب مايكل جاكسون، الذي رحل عن عالمنا في يونيو 2009، ولم يتجاوز وقتها الـ51 عاما، كان خلال تلك الفترة محط أنظار العالم سواء بموسيقاه وأغانيه غير المسبوقة التي أصبحت ظاهرة موسيقية أو تصرفاته الغريبة والغامضة التي لازمته حتى رحيله.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات التي قد لا تعرفها عن ملك البوب، وفقًا لموقع «Music Grotto».

- مايكل جاكسون كان يحب الحيوانات ويمتلك حديقة حيوانات أليفة خاصة به، ومن بينهم حيواني لاما يطلق عليهما «لويس» و«لولا» كان يحضرهما برفقته إلى استوديو التسجيل، وأحضرهما في أثناء التسجيل مع فريدي ميركوري في عام 1983، ولم يكن «ميركوري» من أشد المعجبين بحيوانات اللاما، وقال إن هذا كان جزءًا من السبب وراء عدم إنهاء تسجيلاته مع «جاكسون».

- ارتفعت ثروة مايكل جاكسون بعد وفاته ووصلت لـ2.1 مليار دولار، لأن الكثير من الناس كانوا يشترون التذكارات والمقتنيات بما في ذلك قفازاته البيضاء وبذلته الحمراء، كان المعجبون من جميع أنحاء العالم يبحثون عن أي شيء يمكن أن يتعلقوا به وكانوا على استعداد لدفع مبالغ كبيرة للحصول عليه.

مايكل جاكسون دفع 1.54 مليون دولار لشراء جائزة أوسكار

- رغم أن مايكل جاكسون لم يفز بجائزة أوسكار فإنه اقتنى واحدة في عام 1999، إذ دفع نحو 1.54 مليون دولار لامتلاك جائزة الأوسكار التي فاز بها ديفيد سيلزنيك عن دوره في فيلم «Gone With The Wind».

- حصل مايكل جاكسون على فيل هدية يدعى «جاسبي» من الممثلة إليزابيث تايلور، بعدما قام باستضافة ودفع تكاليف حفل زفافها الذي أقيم في مزرعة «نيفرلاند» في كاليفورنيا عام 1991.

- كان ملك البوب ينام في غرفة معالجة بالأكسجين عالي الضغط بسبب رغبته في أن يظل شابا ويعيش لأطول فترة ممكنة، ولكن بعد فترة تبرع بخزان الأكسجين لمستشفى في كاليفورنيا، بحيث يمكن استخدامه لعلاج الأشخاص المصابين بحروق شديدة.

حصل مايكل جاكسون على براءة اختراع لحذاء رقصة «Moonwalk»

- حصل مايكل جاكسون على براءة اختراع للحذاء الذي استخدمه في الرقصة المعروفة بـ «Moonwalk» في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، ولكن عندما فاته سداد دفعة براءة الاختراع لهذه الأحذية في عام 2005، أصبح متاحا لأي شخص تقليد الحذاء.

- كان بصدد شراء شركة «مارفل» للقصص المصورة عندما أعلنت إفلاسها في 1996، بسبب رغبته في تقديم شخصية «سبايدر مان» المملوكة للشركة.

- أثناء تصوير إعلان تجاري لإحدى شركات المياه الغازية الشهيرة في عام 1984، اشتعلت النيران في شعر جاكسون، ما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في رأسه وقام بعد ذلك قام بوضع شعرا مستعارا لتغطية الحروق في رأسه، ودفعت الشركة مبلغ 1.5 مليون دولار له كتعويض عن الحروق، وتبرع جاكسون بمبلغ التعويض للمستشفى التي تعالج فيها، وتقدريا له أطلقت المستشفى اسم «مايكل جاكسون» على وحدة الحروق لديهم.

- مايكل جاكسون كان لديه شمبانزي اسمه «بابلز»، وكان يرافقه في كل مكان حتى جولاته الموسيقية، وبعد وفاة «جاكسون» ذهب «بابلز» للعيش في فلوريدا في مكان مخصص يسمى «مركز القردة العليا».