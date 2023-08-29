البرهان: القوات المسلحة السودانية لا تريد السلطة.. وهدفنا تنظيم انتخابات حرة ونزيهة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أنّ القوات المسلحة السودانية ملتزمة بالسعي نحو إقامة فترة انتقالية حقيقية، يستطيع بعدها الشعب السوداني تأسيس دولته، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها من يريده أن يحكم البلاد.

وأضاف البرهان، خلال كلمة ألقاها من مدينة العلمين الجديدة، خلال زيارته إلى مصر، أنّ هناك بعض الأكاذيب التي تروج أنّ القوات المسلحة أصبحت حاضنة للنظام السابق والجماعات الإرهابية والإسلامية، وكل هذا مردود على من يروجه، متابعا أنّ هذا الأمر أصبح فزاعة لكل من يريد أن يستأسد على الشعب السوداني.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أنّ القوات المسلحة السودانية قوات قومية، وليست لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو حكم السودان.