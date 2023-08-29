البرهان: شكرا لمصر على إتاحة الفرصة لنقل رؤية السودان إلى العالم

طمأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أصدقاء السودان وجيرانها، موجّها الشكر لكل من دعم السودان وشعبه، ووقف إلى جانبه وخفف أزمته.

وأضاف البرهان، خلال كلمة ألقاها من مدينة العلمين الجديدة، خلال زيارته إلى مصر، «نسعى لإيقاف الحرب، والانتقال الديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المسار الانتقالي».

وتقدم رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشكر للدولة المصرية، على إتاحة الفرصة بنقل رؤية السودان إلى العالم.