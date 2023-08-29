البرهان، حريصون على وضع حد للحرب في السودان وإنهاء مأساة الشعب

طالب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، المجتمع الدولي، بالنظر إلى الحرب الدائرة في بلاده بشكل موضوعي، متابعا أنّ هناك مجموعة تريد الاستحواذ على السلطة، وفي سبيل ذلك ارتكتب جرائم بشعة لا تخطر على بال البشر.

وتحدّث البرهان، خلال كلمة ألقاها من مدينة العلمين الجديدة، أثناء زيارته إلى مصر، عن الجرائم الواقعة الآن في السودان، من تهجير للمواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم والنهب والسرقة والقتل في كل مكان، مؤكدا الحرص على وضع حد لهذه الحرب وهذه المأساة.