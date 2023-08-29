aiBANK يوقع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa لتقديم باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء

وقع «aiBANK» بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa لتقديم باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء، وتؤكد هذه الشراكة على الرؤية المشتركة لدى «aiBANK» و «Visa» لتعزيز خيارات الدفع الرقمي وتحسين تجربة العملاء.

توقيع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa

حيث أعلن اليوم aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن توقيع بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa، الشركة العالمية الرائدة في توفير خدمات المدفوعات الإلكترونية.

بموجب هذه الإتفاقية سوف يقوم الطرفان بتقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات والحلول الابتكارية

وبموجب هذه الإتفاقية سوف يقوم الطرفان بتقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات والحلول الابتكارية الجديدة للعملاء بمختلف شرائحهم، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وذلك بما يتماشى مع جهود البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتعزيز الشمول المالي وتسريع عملية التحول الرقمي بالإضافة إلى تشجيع العملاء على استخدام نظم الدفع الإلكترونية.

وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً من إيمان بدر، رئيس مجموعة أول للتجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة في aiBANK، وملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر، وذلك بحضور تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK، وعمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في aiBANK، والأستاذ/ هشام عبد العال، نائب الرئيس التنفيذي للرقابة والدعم في aiBANK، وشريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، شبكة الفروع بالبنك، ومحمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية بالبنك، ومن جانب Visa أيضاً أحمد القفاص، رئيس قطاع تطوير الأعمال.

هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لتقديم تجربة مصرفية فريدة

وفي هذا السياق، صرحت إيمان بدر، رئيس مجموعة أول للتجزئة المصرفية وتمويل الشركات الصغيرة في aiBANK، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لتقديم تجربة مصرفية فريدة، تركيزًا على تقديم أحدث ما وصلت إليه حلول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وأهمية تشجيع العملاء على استخدام نظم الدفع الإلكترونية باختلاف أنواعها. وأضافت أنه بالتعاون مع Visa، واحدة من أكبر وأكثر العلامات التجارية للدفع شهرة في العالم، سيتمكن البنك من توفير أفضل خدمة للعملاء في مصر واثناء تواجدهم خارج البلاد أيضاً، مستفيداً من شبكة Visa الدولية الضخمة للمدفوعات.

ومن جانبه قال شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وشبكة الفروع في aiBANK، أن هذا التعاون هو امتداد لباقة المنتجات والخدمات الفريدة التي يقدمها البنك في مجال خدمات المدفوعات الإلكترونية، وذلك نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في تعزيز الشمول المالي والابتكار الرقمي في القطاع المصرفي المصري. وأكد ندا أن البنك يتطلع إلى الاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفي ضمن جهوده للتوسع في مصر، وذلك من خلال تقديم منتجات مصرفية جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.

ومن ناحية أخرى، قال محمد عبد المنصف، رئيس تطوير منتجات التجزئة المصرفية في aiBANK، أن البنك يعكف على توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع شركاء مؤثرين، بالإضافة إلى تركيز جهود البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة وأكثر أماناَ ورفاهيةً لتمكين العملاء وتوفير الراحة لهم وذلك باعتبارهما من الركائز الأساسية.

ومن جانب آخر، أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة «Visa» في مصر سعادتها بالتعاون مع aiBANK لتقديم أحدث خدمات ومنتجات المدفوعات الرقمية للسوق المصري، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتضمن طرح المزيد من الحلول الجديدة التي تشمل الحلول التجارية المبتكرة، وخدمات المدفوعات المتنوعة وذلك عبر التعاون مع مجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين ممن يشاركونها نفس الرؤية لتحسين تجربة العملاء. وشددت على التزام الشركة دعم aiBANK عن طريق تقديم الحلول الابتكارية الموثوقة والمميزات الاستثنائية من أجل إجراء مختلف معاملات الشراء بطريقة سهلة وآمنة.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب شراكة aiBANK مع InstaPay هذا العام، والتي مكنت العملاء من تحويل الأموال على الفور بين الحسابات المصرفية والبطاقات والمحافظ الرقمية باستخدام هواتفهم المحمولة، مما يؤكد التزام البنك بتعزيز حلول الدفع الرقمية وتعزيز مجتمع غير نقدي.

عن aiBANK

وتأسس aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت اشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال يبلغ 40 مليون دولار أمريكي وتمت زيادته إلى 1,987 مليون جنيه في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 اكتوبر 2021 وبعد استكمل صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 5,000,000,003 جنيه مصري وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي:

مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51%

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25%

بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقا للمعايير المصرفية الإسلامية، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى البنك في ذات الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر درع من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن.

ويرتكز البنك في تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (33) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافياً وافتتاح فروع جديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي ATM لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث انظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية بالإضافة الى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية.