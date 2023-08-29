«الطيران»: انطلاق ورشة عمل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

انطلقت بمقر وزارة الطيران المدني، أمس وحتى 8 سبتمبر المقبل، ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بمشاركة خبراء الاتصالات الراديوية بـ 19 دولة عربية وأجنبية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو».

مناقشة إدارات الترددات الملاحية لمنطقة الشرق الأوسط

قالت وزارة الطيران المدني في بيان، إن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة إدارات الترددات الملاحية لمنطقة الشرق الأوسط، وتعديلات منظمات الطيران المدني، على دليل العمل الخاص بمتطلبات الطيف الترددي، وتحديد خطة الأعمال المستقبلية، واستعراض الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل (WRC-23)، ومشاريع الحلول المقترحة للقضايا الواردة في جدول أعمال المؤتمر والذى من المقرر انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 20 نوفمبر حتي 15 ديسمبر2023.

وأشارت الوزارة، إلى أنه على هامش ورشة العمل التحضيرية، التي يتزامن انعقادها مع الاجتماع الـ17 للجنة خبراء الطيف الترددىFSMO -17، الذي من المقرر أن تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري، بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

دور مصر المحوري في مجال الطيران المدني

أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن تقديره وترحيبه بضيوف مصر المشاركين من جميع الدول العربية والأجنبية،، مشيرًا أن ورشة العمل تأتي تقديرا لدور مصر المحورى في مجال الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي، ومشيدًا بالتنسيق الفعال بين وزارة الطيران والمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية داخل صناعة الطيران المدني المصرى فى مختلف المجالات.

وأوضح أن أجندة أعمال الاجتماع، تتضمن مناقشة عامة لبنود المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، وأهم السياسات الخاصة بالأنظمة التقنية الحديثة على المستوى الدولي وتحديث لوائح الراديو لأغراض تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية، وتنظيم الممارسات الحالية والتحديات الجديدة لإدارة الترددات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك استعراض أهم القضايا المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس والأثر المحتمل على صناعة الطيران المدني في كل المجالات.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 سيشهد اجتماع جمعية الاتصالات الراديوية بحضور أكثر من 4 ألاف مشارك ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والبالغ عددها 193 دولة عضوًا تضم ما يزيد على 900 كيان من الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية.