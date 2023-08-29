رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية يهنئ «السديس» بمنصبه الجديد

استقبل الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، في مقر الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

تهنئة الشيخ السديس بمنصبه الجديد

هنأ الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالثقة الملكية بتعيينه رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تباحث الطرفان فيما يهم الجانبين، والمجالات المشتركة للتعاون ما بين الجهتين.

وصدر أمر ملكي في السعودية، بتعيين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير على أن يتم اعتماد الأمر بمجرد صدور الأمر الملكي، في 8 أغسطس الحالي.

كما أعلن مجلس الوزراء السعودي تحويل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إلى هيئة عامة، مبينا الهيئة العامة للحرمين ستتولى مهام رئاسة شؤون الحرمين سابقا، كاشفا في الوقت نفسه إنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين.