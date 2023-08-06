تنبيه من وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن قبل الوصول إلى المسجد الحرام

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أهمية التعاون والالتزام من المعتمرين عبر استخراج تصريح العمرة قبل الوصول إلى المسجد الحرام، وسط تحذير من مخالفة الأنظمة التي قررتها الوزارة حرصًا على تيسير العملية وسلامة المعتمرين ضمن خطط المملكة لتقديم الخدمة التي تليق بضيوف الرحمن.

وزارة الحج والعمرة وعقوبة متوقعة

وعبّرت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن ضرورة استخراج التصريح من قبل الوصول إلى المسجد الحرام حتى يتجنب الأشخاص التعرض لمخالفة، متابعة: «بإمكانكم استخراج التصريح عبر تطبيق (مسك) أو تطبيق (توكلنا)».

وزارة الحج والعمرة وتأشيرة زيارة السعودية

وكانت أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية سابقا، عن تأشيرة الزيارة الشخصية والتي تتيح للمواطنين دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، وتتيح مزايا مختلفة حيث يمكن للمواطنين السعودية دعوة أصحابهم وأصدقائهم من خارج المملكة لزيارتهم وأداء مناسك العمرة.

وزارة الحج والعمرة تحقق رؤية السعودية 2030

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن التعديلات التي تصدرها هدفها تسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، ويتم هذا عبر لغات عدة وعلى مدار الساعة ضمن رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى إحداث تطوير في السعودية ضمن عدة قطاعات منها الشباب والبترول والبنية التحتية والرياضة والإسكان وعدة قطاعات أخرى تماشيا مع خطة الأمم المتحدة.