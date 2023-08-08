تعيين السديس رئيسا للشؤون الدينية بالحرمين الشريفين

أعلن مجلس الوزراء السعودي تحويل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إلى هيئة عامة، مبينا الهيئة العامة للحرمين ستتولى مهام رئاسة شؤون الحرمين سابقا، كاشفا في الوقت نفسه إنشاء جهاز مستقل باسم رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين يرتبط بالملك بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء.

تعيين السديس رئيسا للشئون الدينية بأكبر مسجدين في السعودية

في الوقت نفسه صدر أمر ملكي اليوم في السعودية بتعيين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير على أن يتم اعتماد الأمر بمجرد صدور الأمر الملكي.

وجاء القرار الملكي بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.