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وزير العدل يستقبل وفدا من البرلمان العراقي

كتب:

محمد عيسى
04:08 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد البرلمان العراقي برئاسة الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، بحضور السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير ومندوب جمهورية العراق بالقاهرة، لبحث سبل الاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة جرائم المخدرات بكل صورها وأنماطها.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالوفد، مشيرا إلى عمق العلاقة بين الدولتين العربيتين الشقيقتين، ومدى التعاون المثمر بينهما في كل المجالات.

واستعرض الوزير عمر مروان القوانين المصرية ذات الصلة، بمكافحة جرائم المخدرات والأثر التشريعي للعقوبات على جرائم الجلب والاتجار والتعاطي، وكذلك فتح الباب أمام المدمن للتعافي في إطار من السرية.

وأشار رئيس الوفد العراقي، إلى أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجال مكافحة المخدرات، مشيدا بالبنية التشريعية المصرية المناهضة لجرائم المخدرات.

وفي ختام اللقاء، وجه الوفد العراقي الشكر لوزير العدل، مثمنا ما أسفر عنه اللقاء من تجسيد لطيب العلاقات بين البلدين وقدم المستشار عمر مروان، درع وزارة العدل للوفد العراقي، كما أهدى الوفد وزير العدل درع البرلمان العراقي.

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بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.