المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، شخصا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

الاتجار في المواد المخدرة

وتضمنت أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، تبين قيامه باتخاذ دائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، والاتجار في المواد المخدرة «أستروكس وبانجو» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة المتهم إلى المحاكمة

وتلقي قسم شرطة أوسيم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ تم القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وحُرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.