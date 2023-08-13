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مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان تهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد

كتب:

محمد عيسى
04:54 م | الأحد 13 أغسطس 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

استقبل المستشار  حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل؛ وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

حافظ عباس رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراره في يونيو الماضي، بتعيين  المستشار  حافظ عباس، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد الذي اكتمل عطاؤه نهاية يونيو الماضي.

تاريخه القضائي 

يشار إلى أن المستشار حافظ أحمد عباس من مواليد 24 نوفمبر عام 1953، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 75، من كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

والتحق عباس، بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

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بقلم محمد عيسى

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