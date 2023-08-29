الصين والولايات المتحدة.. سباق التكنولوجيا والاقتصاد

تواجه الولايات المتحدة تحديا غير مسبوق، يتمثل في سعي الصين لإزاحتها من مكانتها كزعيمة تكنولوجية واقتصادية، وعلى النقيض من الاتحاد السوفيتي، تتمتع الصين باقتصاد أكثر تقدما، ومندمجة بعمق في الاقتصاد العالمي، وتتركز المنافسة بين البلدين في المقام الأول، حول الأبعاد التكنولوجية والاقتصادية، وتسعى الصين إلى السيطرة على الصناعات المتقدمة من أجل الأمن القومي.

وبحسب مجلة «فورين أفيرز»، ركز رد الولايات المتحدة حتى الآن، على الحد من سرقة الملكية الفكرية، ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، وتعزيز المؤسسة العسكرية، ومع ذلك، يرى الخبراء، أن هناك حاجة إلى استراتيجية صناعية شاملة لمواجهة هذا التحدي بشكل فعال، ويتعين على الولايات المتحدة، أن تستثمر بشكل كبير في العلوم، وتطوير التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، والتعاون مع القطاع الخاص، ولكي تتمكن الولايات المتحدة من المنافسة، يتعين عليها أن تحدد التكنولوجيات الناشئة الرئيسية للتركيز عليها، وأن تضع خططاً متماسكة لرعايتها.

وتابعت المجلة، أنه في حين حددت إدارتا ترامب وبايدن التكنولوجيات المهمة، فإنهما بحاجة إلى مواءمة القطاع الخاص مع الأولويات الوطنية، فالإجراءات الحكومية ضرورية لتنسيق السياسات وتحفيز الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص على التركيز على هذه المجالات، وهذا من شأنه أيضًا أن يوفر الحماية ضد الهجوم التكنولوجي الصيني، الذي يستهدف الشركات والجامعات الأمريكية.

استراتيجية متعددة الأجيال

وينبغي للولايات المتحدة، أن تستهدف استراتيجية متعددة الأجيال، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة، ومشاركة القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التكتيكات الصينية، وتتطلب مثل هذه الاستراتيجية استثمارات حكومية كبيرة في العلوم والتكنولوجيا والتصنيع، ويتعين على الحكومة أن تعمل على تشجيع الإبداع والإنتاج المحلي على المدى الطويل، من خلال تقديم الحوافز، والإعفاءات الضريبية، ودعم البحث والتطوير.

إعادة بناء سلاسل التوريد

أوضح التقرير، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى التعاون بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء لتنظيم الاستثمار والتجارة مع الصين، ويتضمن ذلك تعزيز ضوابط التصدير، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التجسس، والعمل على إقامة حواجز تجارية متبادلة المنفعة بين الحلفاء، ومن شأن الجهود المشتركة أن تساعد في إعادة بناء سلاسل التوريد، وتقليل الاعتماد على الصين، وموازنة نفوذها.

وتوكد المجلة، أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك بشكل عاجل، لأن هدف الصين هو تجاوز الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد، وإذا لم تتخذ الولايات المتحدة تدابير شاملة ومنسقة، فإنها تخاطر بخسارة القيادة الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما سيؤدي إلى عواقب جيوسياسية سلبية، إن الاستراتيجية الصناعية الشاملة، أمر بالغ الأهمية لضمان الرخاء الاقتصادي للولايات المتحدة والأمن القومي في مواجهة التحدي التكنولوجي الذي تواجهه الصين.