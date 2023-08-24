رئيس الصين: تخصيص صندوق لتنفيذ أهداف التنمية في إفريقيا بـ10 مليارات دولار

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنّ التنمية أهم أولويات الدول النامية، وموضوع مستمر لتحسين حياة البشر حول العالم، قائلا: «نعرف أن مبادرات العالم النامي تواجه تحديات كبيرة، والمجتمع الدولي يجب أن يسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لكل الدول والاستجابة إلى مخاوف الناس».

وأضاف في كلمته بجلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا، وتنقلها قناة القاهرة الإخبارية: «عملنا على إنشاء صندوق لتطوير الدول النامية بقيمة 4 مليارات دولار، وقريبًا سنخصص صندوقًا خاصًا بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ أهداف التنمية بأفريقيا، وواجهنا صعوبات مع بعضنا البعض وجعلنا من النمو أكثر مرونة، ونعلم أن الأمن الغذائي وأمن الطاقة هما اللذان يثقلان على مصالح أي دولة ومصالح الشعوب».

تحسين الشراكة مع إفريقيا

وواصل: «نسعى إلى تحسين شراكتنا مع إفريقيا ونعرف أنه كان هناك أكثر من 200 مشروع تعاوني، وهناك آليات تعاونية في مجالات للحد من الفقر والتعليم والصحة وبموجب مبادرة التنمية العالمية تعاملنا على خلق أنواع جديدة من العمل الصناعي بالإضافة إلى الرقمنة، كما أننا سعينا إلى تحقيق شراكات بخصوص التطورات الصناعية الجديدة لتعزيز التطوير».