أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تستعد لضربة كبرى ضد كييف

تمثلت آخر أخبار روسيا وأوكرانيا في إعلان أوكرانيا تخزين موسكو عدد كبير من الصواريخ؛ استعدادا لهجوم كبير لتدمير البنية التحتية الأوكرانية خلال الشهر المقبل.

وشملت أخبار روسيا وأوكرانيا أيضا، تصريحات المخابرات العسكرية في أوكرانيا بأن موسكو تسعى إلى إيجاد طرق جديدة للالتفاف على الدفاعات الجوية الأوكرانية في محاولة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية.

وقال أحد رؤساء المخابرات في أوكرانيا، إن روسيا خفضت ضرباتها الصاروخية بعيدة المدى لإعادة بناء مخزونها من أجل هجوم كبير لتدمير البنية التحتية الأوكرانية الشهر المقبل، كما يقوم المخططون في موسكو بجمع معلومات استخباراتية بدقة حول أنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية للسماح لصواريخ كروز الخاصة بهم بتجاوزها، حسبما ذكر موقع «ذا ناشيونال نيوز».

أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تستعد لضربة قوية

وعلى الرغم من العقوبات الصارمة على واردات التكنولوجيا، لا تزال أخبار روسيا وأوكرانيا تسيطر على العالم، إذ أنها قادرة على إنتاج ما يقدر بنحو 100 صاروخ من جميع الأنواع شهريًا لمواجهة أوكرانيا، حسبما قال نائب رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي.

وقال «سكيبيتسكي»، إن روسيا تمتلك 585 صاروخا يزيد مداها عن 500 كيلومتر، بعضها يطلق من طائرات والآخر من سفن في البحر الأسود، ويبلغ العدد الإجمالي لصواريخ كاليبر التي يتم إطلاقها من البحر الآن 140، أي بزيادة قدرها 81 منذ يناير، وبالمثل، زادت صواريخ إسكندر الباليستية وصواريخ كروز بمقدار 126 إلى 270 في المجموع.

موسكو تخزن الصواريخ لضرب أوكرانيا

وضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، تعتقد المخابرات الأوكرانية، أن روسيا تستخدم ترسانتها لضرب البنية التحتية الحيوية هذا الخريف على الرغم من أنها لا تملك ما يكفي من الصواريخ للهجوم على المستوى الذي فعلته في الشتاء الماضي.