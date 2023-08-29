شحنات روسيا تخفّض أسعار القمح عالميا.. وتراجع الطلب على الأعلاف في أوروبا

انخفضت العقود الآجلة للقمح إلى نحو 5.9 دولار أمريكي لكل بوشل في أواخر أغسطس، لتقترب من مستويات نوفمبر 2020، حيث تزامنت إشارات العرض القوية مع رهانات انخفاض الطلب.

ومن المقرر أن تزيد روسيا شحنات الحبوب في العام التسويقي الحالي، حيث تغلّب الطقس الملائم قرب أواخر الحصاد على المخاوف السابقة من الجفاف في سيبيريا، كما عزّز الإنتاج.

شحنات روسيا تخفّض أسعار القمح

ويتوقع أحدث تقرير WASDE، أن تنتج البلاد 85 مليون طن من القمح هذا العام التسويقي، بينما تم تعديل الصادرات صعودًا إلى مستوى قياسي يبلغ 48 مليون طن، وهو الأكبر على الإطلاق في العالم.

وأظهر التقرير تعديل توقعات الاستهلاك العالمي بالخفض بمقدار 3.4 مليون طن إلى 796.1 مليون، وسط انخفاض استخدام الأعلاف في الاتحاد الأوروبي وانخفاض استخدام البذور والأغذية والصناعية في الصين، ومع ذلك، تم منع حدوث انخفاض حاد بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات الأوكرانية.

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.50 دولار للبوشل الواحد «27 كيلو» في مارس 2022.

توقعات تداول القمح

ويُتوقع تداول القمح بسعر 5.75.39 دولار أمريكي للبوشل الواحد، بنهاية هذا الربع من العام، وفق النماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 5.24.97 دولار للبوشل الواحد خلال 12 شهرًا.