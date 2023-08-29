13 خطوة لمواجهة مرض الصرع.. احرص عليها

قدمت محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الصحة، إرشادات عامة ونصائح بشأن مرضى الصرع، من أجل سلامتهم والعلاج وتفادي أي أزمات.

وجاءت الإرشادات التي نشرتها محافظة القاهرة، على النحو التالي:

إرشادات عامة

اجتهد في العناية بالذات والنظافة الشخصية.

احتفظ بجرعات الدواء أقل ما يمكن، واجتهد نحو التحرر من الدواء.

الابتعاد عن المبيدات الحشرية والحذر من ملامستها للأطعمة.

- تجنب أوان الطهي المصنوعة من الألمونيوم، واستخدم بدلا منها المصنوعة من الزجاج أو الصلب الذي لا يصدأ.

تجنب التوتر والضغوط العصبية قدر الإمكان وتعلم طرق مواجهه الضغوط العصبية.

الغذاء السليم والمكملات الغذائية هامة جدا في السيطرة على الصرع.

ممارسة بعض التمرينات بانتظام لتحسن الدورة الدموية بالمخ.

توصيات غذائية لمريض الصرع

- زيت الزيتون وزيت جوز الهند من أهم وأفضل الزيوت التي يمكن تقديمها لمرضى الصرع نظراً لقيمتها الغذائية العالية وسرعة امتصاصها من الأمعاء

- تناول منتجات الألبان مثل الزبادي.

- استخدام نظام غذائي فعال وناجح في علاج نوبات الصرع (خاصة عند الأطفال)، وهذا النظام يسمى الغذاء الكيتوني، وهو مصمم لإحداث حالة الحامض الكيتوني في جسم المريض، بحصوله على نظام غذائي غني بالدهون وفقير جدا في الكربوهيدرات والبروتينات، ما يجبر الجسم على استخدام الدهون بدلاً من الكربوهيدرات كمصدر للطاقة للخلايا.

- تجنب تناول المريض المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة لأنها قد تشجع حدوث نوبات هذا المرض.

- وجود علاقة بين تركيز الألومنيوم المرتفع في المخ وحدوث نوبات الصرع، إذ أظهرت الدراسات الحيوانية، أن كميات ضئيلة من الألمنيوم في المخ، قد تحدث الأنشطة الكهربائية المضطربة التي تسبب النوبات، لذا يراعى تجنب استخدام أواني الطهي المصنوعة من الألمنيوم، ويستخدم بدلاً منها الصلب الذي لا يصدأ أو الزجاج حيث أنه من الممكن أن يعلق الألمنيوم بالطعام أثناء الطهي.

- عادة تزيد شدة نوبات الصرع عند انخفاض مستوى سكر الدم أو الجوع ولذلك يجب المحافظة على ثبات مستوى السكر بالدم مع عدم التعرض للجوع وذلك بتناول عده وجبات (5-7) وجبات على مدار اليوم.

- التسمم بالرصاص وكذلك التعرض للمبيدات الحشرية من العوامل التي تساعد في حدوث نوبات الصرع ولذلك يجب عدم تناول أغذية ملوثة بالرصاص الموجود في عوادم السيارات( أي أطعمة الشوارع والباعة الجائلين)، كما يجب فصل الأطعمة عن الكيماويات والمبيدات الحشرية بكافة أنواعها في أماكن تخزين الغذاء.

- يؤدي نقص عنصر المنجنيز عند الحامل إلى ولادة طفل مصاب بالصرع، والحصول على هذا العنصر فى البقوليات البازلا، الفاصوليا، فول الصويا، الحبوب الكاملة، المكسرات، الخضروات الورقية.

- استعمال أدوية الصرع يؤدي إلى انخفاض مستوى بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم مثل مجموعة ب المركب، ج، د، ك، الحديد، الكالسيوم، لذلك ينبغي الحصول على أطعمة غنية في محتواها من هذه العناصر ويمكن ذلك بتناول الخضروات الورقية والبنجر والجزر والفاصوليا الخضراء والبازلاء بالإضافة إلى البيض والحبوب الكاملة وفول الصويا.

- يجب أن يتضمن الغذاء البنجر والشمندر والبيض والخضروات الورقية والجبن غير المطهي واللبن غير المعالج والمكسرات النيئة والبذور وفول الصويا.

- تناول العصائر الطازجة المصنوعة من البنجر والجزر والفاصوليا الخضراء والخضروات الورقية والبازلاء والعنب الأحمر وعشب البحر من أجل محتوياتها الغذائية المفيدة لحالات الصرع.

- تناول وجبات صغيرة ولا تشرب كميات كبيرة من السوائل دفعة واحدة، وتناول ملء ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون يوميا.

- تجنب المشروبات الكحولية والبروتين الحيواني والأطعمة المقلية، والمواد الصناعية للتحلية مثل الاسبرتام والكافين والنيكوتين والأطعمة المصنعة والسكر المركز.