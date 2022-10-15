أخصائي تغذية: تقدم العمر يحتاج أطعمة غنية بالكالسيوم والبروتين

قالت الدكتور ليندا جاد الحق، أخصائي التخسيس والتغذية، إنه مع تقدم العمر قد يلاحظ على كبار السن بعض التغيرات في بنية الجسم، لذلك قد يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية أقل، حيث إن أهم ما يجب أن يوجد في النظام الغذائي الخاص بكبار السن توافر البروتين والكالسيوم، لأن القلب والعضلات بحاجة إليها لتعمل بشكل صحي وسليم، كما أن الكالسيوم يساعد على الوقاية من أمراض السرطان، السكري، وارتفاع ضغط الدم.

أساسيات الأنظمة الغذائية لكبار السن

كما أشارت أخصائي التخسيس والتغذية في حديثها لـ«الوطن» إلى أن الجسم يتعرض لعملية هدم مع التقدم في العمر، لذلك فإنه يكون في حاجة إلى الكالسيوم والبروتين بشكل أكبر، سواء بوجودها في المنتجات الحيوانية، الألبان، الخضروات، والفاكهة، كما يجب الابتعاد عن الأطعمة المقلية التي تحتوي على الزيوت المهدرجة.

ضرر إهمال الأنظمة الغذائية السليمة

وأوضحت «ليندا» أنه في حالة إهمال كبار السن للأنظمة الغذائية السليمة الخالية من الأطعمة المقلية، والتي لا تحتوي على زيوت مهدرجة، يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بأمراض الضغط، السكر، والقلب، كما أن كفاءة الجسم تقل بشكل يمكن أن يؤثر بالسلب على صحتهم.

وتابعت «أخصائي التغذية» حديثها بأن ممارسة الرياضة أمر جيد ومفيد لكبار السن، ولكن في حالة عدم القدرة على ممارسة الرياضة يجب على الأقل المشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة بشكل يومي.

ولفتت إلى أهمية نصح كبار السن بالانتظام على أنظمة غذائية صحية، والإكثار من تناول الأطعمة التي تحوي على البروتين والكالسيوم، لأن ذلك يساعد كبار السن في إنتاج الهرمونات والإنزيمات اللازمة لمساعدة الجسم على العمل بشكل جيد وصحي.

وأكدت «ليندا» ضرورة زيارة الطبيب في الحين الذى يشعر فيه الفرد أن الأمر خرج عن المعتاد، إذ أن الأنظمة الغذائية المقدمة من أطباء مختصين تكون أكثر أمانا وفعالية.