«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا عن جهود النظافة في 4 محافظات

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتكثيف حملات النظافة في المحافظات لإعادة الوجه الحضاري لها، وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض حفاظا على صحة المواطنين، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية بالمحافظات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وفي مقدمتها خدمات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية.

حملات نظافة

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بشأن جهود محافظات المنيا وبني سويف والدقهلية وكفر الشيخ، لتنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات والتخلص الآمن منها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وفي محافظة المنيا جرى تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء لمنظومة النظافة العامة.

وبيّن التقرير، أنّ مراكز المنيا وسمالوط وديرمواس، شهدت صيانة أعمدة الإنارة وتمهيد وتسوية الطرق على مستوى المركز والقرى، فضلا عن حملات مكثفة للنظافة شهدت رفع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الشرقي، ضمن خطة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز و الحفاظ على بيئة نظيفة آمنة خالية من التلوث.

القضاء على الظواهر السلبية

وفي محافظة كفر الشيخ، جرى شن حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات بشوارع وأحياء المدينة والقرى ومواجهة المظاهر السلبية ورفع جميع التراكمات والمخلفات، والعمل على تغيير واجهة الشوارع والميادين إلى أزهى صورها، ونقل المخلفات إلى المقالب الوسيطة ومنها إلى مصنع تدوير القمامة.

أما في محافظة بني سويف، انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، من رفع 80 طن قمامة من المحطة الوسيطة نواتج جمع المخلفات بشوارع جمال عبد الناصر والمركز الجديد والمؤسسة الإيوائية وشارع المستودع وشارع بورسعيد، إضافة إلى جمع المخلفات المنزلية، وفي محافظة الدقهلية تم دعم بعض المواقع بمعدات نظافة جديدة بهدف تحسين البيئة والتركيز على أعمال جمع القمامة.