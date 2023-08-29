إصابة 7 آلاف شخص بضربة شمس في اليابان خلال أسبوع بسبب موجة حارة

أعلنت السلطات اليابانية دخول أكثر من 7 آلاف شخص المستشفيات في أنحاء مختلفة من البلاد، على مدار الأسبوع الماضي، نتيجة إصابتهم بضربات شمس، في ظل موجة حر قاسية تشهدها البلاد.

معالجة أكثر من 7 آلاف شخص

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» عن وكالة الإطفاء وإدارة الكوارث اليابانية، اليوم، أن 7 آلاف و424 شخصا دخلوا المستشفيات بسبب ضربات الشمس في الفترة من 21 وحتى 27 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنّ عدد الأشخاص الذين تم علاجهم في المستشفيات لهذا السبب تجاوز عتبة الـ7 آلاف، للأسبوع الثالث على التوالي.

نصائح للوقاية من ضربات الشمس

ولفت مسؤولو الوكالة إلى أنّه عادة ما ينخفض عدد المرضى الذين يصابون بضربات الشمس في أواخر شهر أغسطس؛ إلا أنّ هذا العام، ما زال العدد مرتفعا.

كما حث المسؤولون المواطنين على شرب كميات كافية من الماء والبقاء بالداخل عند إصدار السلطات تحذيرا من ضربات الشمس لمناطقهم، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء اليابان، خلال شهر سبتمبر أيضا.