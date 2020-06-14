قصة طبيب أنقذ حصانا من ضربة شمس في طنطا

كشف الدكتور أمير يوسف، الطبيب البيطري أخصائي الأمراض الباطنة والمعدية، عن تفاصيل إنقاذه حصانا من الموت، بعدما سقط على الأرض في أحد الشوارع بمدينة طنطا، مشيرا إلى أنّه في أثناء عودته من عيادته فوجئ بسقوط حصان على الأرض.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنّه اتجه مسرعا إلى الحصان، وحرره من العربة، وتبيّن أنّه كان مصابا بضربة شمس، وقوته بدأت تنهار ومستسلما لحالته.

وتابع أنّ نظرات الحصان كانت معبرة جدا عن مدى إرهاقه، وحجم المجهود الذي بذله، لافتا إلى أنّه نقل الحصان إلى عيادته، وقام بتركيب محاليل له، مطالبا بسن قانون لحماية حقوق الحيوان.

وأكد أنّه يجب على مالكي الخيل أو أي نوع من الماشية أن يتقوا الله في أن يجعلوها تعمل في أوقات تكون درجة الحرارة فيها لطيفة، وأن عدد الساعات الصحية التي من المفترض أن تعمل بها الماشية 6 ساعات بحد أقصى مع الاهتمام بتغذيتها.