الفريق أسامة عسكر يشهد مشروعي مراكز قيادة للقوات الجوية والدفاع الجوي

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية، بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويستمر تنفيذهم لعدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والتقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، كذلك إستعراض عدد من الأنشطة العملياتية لمجابهة هجمة جوية معادية وفقاً لمنظومة العمل المشترك بالأسس العلمية المدروسة، وظهر خلال تنفيذ المشروعين مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي ومهارة في إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالمشروعين، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال القوات الجوية والدفاع الجوي.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم طبقاً للموقف، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر تنفيذ المشروعين قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.