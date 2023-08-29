الأمم المتحدة تحذر من الوضع الإنساني في النيجر

حذرت منظمة الأمم المتحدة، من آثار إنسانية كارثية في النيجر بسبب الأزمة السياسية والعقوبات، مبينة رصد زيادة بنسبة 50% بحوادث الاختطاف والعنف في النيجر، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم.

الجزائر تقدم اقتراحا لحل أزمة النيجر

في سياق موازِ، ذكر وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أن بلاده تقدمت باقتراح بإقامة مرحلة انتقالية من 6 أشهر لحل أزمة النيجر، التي بدأت نهاية يوليو الماضي عقب استيلاء مجموعة من الأشخاص على الحكم، وعزل الرئيس محمد بازوم، متابعا: «نطالب بالإفراج عن رئيس النيجر المعزول وممارسة نشاطه كرئيس شرعي».